Feira de Santana: vereador esclarece retirada de bebedouro de posto de saúde do Conjunto Viveiros

O vereador Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM), em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta quarta-feira (25/10/2017), em resposta à denúncia feita pelo vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), informou que o bebedouro instalado na unidade de saúde do Conjunto Viveiros foi retirado do local para reparo.

“O equipamento apresentou defeito e foi levado para manutenção. Pedimos a compreensão da comunidade e logo o bebedouro será reinstalado. Com relação à falta de medicamentos, quero dizer ao colega que os coordenadores da unidade solicitam a medicação e é preciso aguardar os medicamentos chegarem”, informou.

Em aparte, o vereador Zé Filé considerou as justificativas como sem fundamentos. “essas justificativas não me convencem. O Município não pode tirar um equipamento e não ter outro para substituir e penalizar a comunidade que precisa de água para beber”, reclamou.

Carlito do Peixe destacou o compromisso do prefeito municipal com o bem-estar da população e o crescimento do município. “Tivemos a reinauguração da Policlínica do Tomba, que foi toda reformada. As obras estão sendo divulgada a todo momento nos veículos de comunicação. O prefeito não para de trabalhar pela cidade. Nos próximos dias já iremos discutir o orçamento público para o exercício de 2018”, finalizou.