Feira de Santana: vereador Edvaldo Lima quer direito de defesa na emissora Rede Globo

No tempo do grande expediente, na sessão ordinária desta quarta-feira (11/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Edvaldo Lima (PP) criticou a postura do cantor Caetano Veloso, que defendeu a exposição de um homem nu em museu de São Paulo. Edvaldo também aproveitou o tempo para solicitar da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) sinalização e orientação em relação à faixa exclusiva para ônibus.

“Infelizmente, esse cantor não foi sábio para defender a família e ficou ao lado da Rede Globo, defendendo a pedofilia. O cantor disse que não viu nada demais naquela exposição, que enxergou aquilo como uma arte. Tenho muito respeito ao cantor e toda sua família, mas defender a pedofilia é gritante para uma nação onde 90% da população é cristã. Se estão incomodados com o que estou falando vou continuar incomodando. Mais de 70 deputados federais e estaduais defendem a família original que Deus colocou sob a face da Terra”, pontuou Edvaldo.

Para o edil, a exposição foi um ato de desrespeito, imoralidade e afirmou que os cristãos irão solicitar um espaço na emissora para defender a família “Aquilo foi uma demonstração de falta de amor ao próximo. Solicito que a ata desta sessão seja encaminhada à Rede Globo como forma de defesa da família cristã. A emissora terá que abrir espaço para que possamos nos defender, caso contrário será processada. Iremos lá para defender a família. O que vai de encontro à família afronta a Deus e Globo está fazendo isso”, disse.

Edvaldo relatou mais que está na Terra para defender o reino de Deus. “Não podemos baixar a cabeça para essa situação. Certa feita foi dito na emissora que um menino pode se vestir de Branca de Neve e brincar de boneca. A Globo não é a dona do Brasil e não queremos censura, queremos apenas respeito à família brasileira. Queremos o direito de resposta”, finalizou.

SMT

Ainda no uso da tribuna, o vereador Edvaldo pediu que a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) oriente os condutores e faça a sinalização horizontal e vertical da faixa exclusiva para ônibus nas vias de Feira.

“Tenho acompanhando o trabalho do superintendente de Trânsito, Maurício Carvalho, e observado que é uma pessoa sensata e preparada. Tenho visto que as vias de Feira estão passando a contar com faixas exclusivas para ônibus e que o condutor que não respeitar será penalizado. Porém, gostaria de pedir a Maurício que antes de penalizar oriente o condutor, inclusive com sinalização horizontal e vertical nos locais. Foram instalados pardais, mas estes equipamentos não orientam os condutores”, pediu.

