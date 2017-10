Feira de Santana: vereador destaca ação social e presta homenagem à professora morta em incêndio

O vereador Marcos Lima (PRP), no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta segunda-feira (16/10/2017), prestou homenagem especial à professora Helley de Abreu, que morreu no incêndio do Centro de Educação Municipal Gente Inocente, em Minas Gerais, ao tentar salvar as crianças do incêndio provocado pelo vigia da unidade, Damião Soares dos Santos, no último dia 05 de outubro.

“Quero homenagear a todos os professores pela passagem de seu dia e prestar homenagem especial à professora Helley de Abreu que morreu ao tentar defender a vida daquelas crianças na creche em Minas Gerais. O seu ato foi reconhecido com a Ordem Nacional do Mérito, pelo presidente da República”, afirmou.

Ainda no uso da tribuna, o edil agradeceu a sua equipe de assessores pela Caravana da Alegria, promovida por seu mandato em diversos bairros da cidade, contemplando cerca de três mil crianças com distribuição de pipoca, refrigerante, cachorro quente e brinquedos diversos.