Feira de Santana: vereador critica reformas propostas pelo Congresso Nacional

O vereador Cadmiel Pereira (PSC), no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (10/10/2017) repudiou as reformas política, previdenciária e trabalhista, que estão sendo propostas pelo Congresso Nacional. As medidas, como avalia o edil, causam estranheza e pavor à população brasileira.

“Na reforma previdenciária, hoje todos estão com medo em saber, em pesar o que vai ser do trabalhador e da trabalhadora que tem que chegar até 65 anos de idade, mais 30 anos de contribuição, quase 95 anos de trabalho para chegar aos fins do mérito de descanso de tantos anos de labor”, refletiu, lamentando a falta de políticas públicas que assegurem aos trabalhadores da zona rural os direitos previdenciários.

O edil também criticou as novas regras previstas na reforma trabalhista. Segundo ele, a iniciativa compromete os direitos já conquistados pelos trabalhadores em todos os setores. “O empregado irá fazer acordo com patrão e, se acordado, ele terá o direito a 30 minutos para horário do almoço. Em que país estamos vivendo? As entidades representativas são quebradas, os trabalhadores perdem as condições de trabalho com qualidade e dignidade”, protestou.

Cadmiel reconheceu que o salário mínimo pago ao trabalhador é insuficiente. “O salário mínimo, já sucumbido por essa inflação galopante não dá condição mínima para manutenção da família”, analisou. O vereador do PSC também pontuou as regras impostas pela reforma política, que serão aplicadas a partir de 2020 representando prejuízos diretos à eleição para vereador.