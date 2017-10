Feira de Santana: vereador critica prefeito José Ronaldo por investimento de R$ 55 mil para contratação de atração musical

O vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (24/10/2017), criticou o Governo Municipal pelo investimento na ordem de R$ 55 mil para contratação de atração musical que irá animar o 8º Mega Encontro Nacional de Motociclistas de Feira de Santana. O evento será realizado de 01 a 05 de novembro no Parque de Exposição João Martins da Silva.

Para o edil, o gestor está deixando de priorizar as áreas de saúde e infraestrutura para investir dinheiro público em festas. “Estive visitando o posto de saúde do Viveiros e conversando com alguns pacientes, tomei conhecimento de que naquela unidade faltam medicamentos, como AAS (ácido acetilsalicílico). Para realização desse evento, foi montada uma estrutura maravilhosa, bem iluminada, enquanto a cidade está às escuras. Mas, o gestor pagou R$ 55 mil para uma banda cantar 90 minutos numa festa. Dinheiro que deveria ser aplicado na educação, saúde e outras áreas da administração pública. Nas policlínicas e PSFs, por exemplo, não tem medicação”, criticou.

Para o líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), a prefeitura está cumprindo com seu papel de fomento à cultura. “O governo está investindo em um evento de grande importância para o município, que é o Mega Encontro Nacional de Motociclistas. Um evento que vai movimentar o comércio e a economia local. Mas, o nobre colega Zé Filé não se manifestou com relação ao uso de R$ 700 mil do dinheiro público realizado pelo Governo do Estado para patrocinar uma festa particular”, afirmou.