Feira de Santana: vereador critica investimento do Governo do Estado em show de Paul McCartney

No uso da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), o vereador e líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), teceu duras críticas ao Governo do Estado pelo investimento na ordem de R$ 700 mil para o show do ex-Beatle Paul McCartney, na Arena Itaipava Fonte Nova, em Salvador, no último dia 20 de outubro. Para o edil, o recurso deveria ser aplicado em melhorias no setor de saúde evitando o fechamento de unidades como ocorrido com o Hospital de Itaparica.

“O governador Rui Costa liberou patrocínio de R$ 700 mil para o show, enquanto isso estamos com a saúde pública em estado de calamidade. O Hospital de Itaparica fechou as portas, os Clériston Andrade está sucateado. O Governo do Estado não investiu na Micareta de Feira de Santana, que é uma festa popular, para contratação de bandas. O governo não investe na saúde e as pessoas estão morrendo nas filas sem atendimento, tentando regulação de leitos, mas o Governo do Estado tira dos cofres públicos para ajudar um show da iniciativa privada”, protestou.

Comenda

Ainda no uso da tribuna, o líder governista parabenizou o médico feirense João Batista Cerqueira, condecorado com a Comenda 2 de Julho da Assembleia Legislativa da Bahia, na última sexta-feira (20), concedida por indicação do deputado estadual Carlos Ubaldino. Lulinha lamentou que a honraria não tenha sido proposta por deputado natural de Feira de Santana. Na oportunidade, o edil parabenizou a Casa Legislativa pela sessão solene em comemoração ao Dia do Médico, realizada na noite do último dia 18 de outubro.

Esporte

O vereador Lulinha destacou o compromisso do governo municipal com a área do esporte. “O prefeito José Ronaldo de Carvalho tem investido muito nessa área, com a reforma e construção de campos de futebol, incentivando a prática esportiva e contribuindo para retirar jovens das ruas através do esporte. Recentemente, o Conjunto Feira IX foi contemplado com investimentos para a quadra”, destacou.