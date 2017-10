Feira de Santana: vereador critica fechamento de UTI neonatal e maternidade do Clériston Andrade

Os transtornos enfrentados por gestantes de alto risco em Feira de Santana voltaram a ser tema de discurso do vereador Marcos Lima (PRP) na Casa Legislativa de Feira de Santana nesta terça-feira (03/10/2017). O edil criticou o fechamento da maternidade de alta complexidade e da UTI neonatal do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), deixando parturientes e recém-nascidos prematuros desassistidos.

“Fecharam a maternidade e a UTI sem abrirem outras unidades para atender à demanda com a informação de que a previsão é de abertura de leitos no Hospital Estadual da Criança. Mas, como é que fecha uma unidade de alta complexidade sem oferecer outra alternativa para o atendimento desses pacientes? Onde as gestantes de alto risco serão atendidas em Feira de Santana?”, questionou pedindo ao presidente do Legislativo, José Carneiro (PSDB), que designasse a Comissão de Saúde da Casa para averiguar a situação de perto.

O vereador Isaías dos Santos (Isaias de Diogo, PSC) parabenizou o colega pelo discurso e ressaltou a importância de intervenção da Comissão de Saúde da Câmara, a fim de assegurar o atendimento às parturientes. Em aparte, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) afirmou que a referida Comissão, presidida por ele, irá averiguar os fatos.

O vereador Alberto Nery (PT) afirmou que, conforme informações do diretor do Hospital Geral Clériston Andrade, José Carlos Pitangueira, não houve o fechamento da UTI neonatal do HGCA. Para o edil oposicionista, o Governo do Estado não tem sido negligente com a saúde em Feira de Santana. A vereadora Neinha Bastos (PTB) lamentou que o vereador do PT não leve em consideração as denúncias das pacientes que buscam atendimento e encontram as portas da maternidade fechadas no HGCA.

Atendendo solicitação do vereador do PRP, o presidente José Carneiro designou comissão composta pelos vereadores Cadmiel Pereira (PSC), Marcos Lima (PRP) e Alberto Nery (PT) para visitarem as instalações do Hospital Geral Clériston Andrade e averiguarem a denúncia de fechamento do setor de obstetrícia da unidade.