Feira de Santana: vereador critica corte de verbas para o SUAS e apoia movimento dos assistentes sociais

O vereador Cadmiel Pereira (PSC), durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana nesta quarta-feira (04/10/2017), criticou o Governo Federal pelo anuncio do corte no orçamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para 2018 e declarou apoio aos assistentes sociais que promoverem manifestação nas galerias da Casa em prol da garantia da manutenção das verbas.

“Se o orçamento do SUAS para 2018 sofrer corte, os profissionais serão prejudicados por perderem seus direitos e o povo que mais precisa por ter a assistência dos programas sociais comprometida. Esta é uma manifestação justa. Vamos juntos dizer não ao corte de verbas. Não podemos ficar calados. Vamos todos juntos pela assistência social. Todos os vereadores unidos e apoiando essa categoria, que é o nosso papel”, declarou.

O edil denunciou o atraso do repasse dos recursos do Governo Estadual para o SUAS e destacou a Moção de Repúdio contra o retrocesso do sistema. “O repasse de verbas está atrasado. Vamos unidos dizer não ao atraso e não ao retrocesso do SUAS”, finalizou.

Esclarecimentos ao vereador José Menezes

Ainda no uso da tribuna na sessão desta quarta-feira (04), o vereador Cadmiel Pereira, respondendo a críticas do vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), informou que a Comissão de Saúde da Casa acionou a secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, para visitar as instalações do Posto de Saúde da Família que atende a comunidade do Conjunto Feira X para averiguar as demandas da comunidade.

Cadmiel negou, ainda, que a prefeitura esteja realizando obras de pavimentação de ruas com maquinário inadequado, como denunciou o vereador oposicionista. “Com relação a denuncia do uso incorreto de retroescavadeira para pavimentar ruas, fui informado que para a pavimentação das ruas do Recanto Feira X faz-se necessário uso desse tipo de máquina, tendo em vista as condições da via. Também são realizados serviços de pavimentação com a patrol”, explicou.

Em aparte, o vereador Zé Filé questionou se a gestora da pasta irá percorrer o trajeto feito pelos pacientes para conseguirem atendimento. “A secretária Denise vai sair a pé do PSF 3, que funcionava no Feira X, até a unidade para onde foi transferido o atendimento na região do Tamandari?”, argumentou. Zé Filé afirmou que não encontrou nenhuma patrol sendo utilizada na pavimentação de ruas.