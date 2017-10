Feira de Santana: vereador convoca a sociedade para se prevenir contra o vírus da Aids

Preocupado com o aumento dos casos de HIV/Aids no município de Feira de Santana, o vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira, PPL), em discurso na sessão desta segunda-feira (09/10/2017) na Casa Legislativa de Feira de Santana, convocou a sociedade a se prevenir com o uso do preservativo. O edil repercutiu a matéria “Feira e região têm aumento de 18% em casos de HIV registrados até agosto”, publicada na edição de sexta-feira (06) do jornal Folha do Estado e aproveitou para destacar as ações enfrentamento ao vírus que serão realizadas no município durante o Dezembro Vermelho.

“É importante incentivar o uso da camisinha como forma de prevenção contra esse vírus, que vem contaminando cada vez mais pessoas em nossa sociedade. Vamos todos entrar nessa luta. E durante o mês de dezembro, um mês de luta, várias ações de conscientização serão realizadas em nossa cidade com o Dezembro Vermelho, criado através de um projeto de lei de minha autoria”, afirmou.