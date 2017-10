Feira de Santana: vereador cobra visita da secretária de saúde ao PSF do bairro Feira X

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (10/10/2017), o vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) cobrou ao presidente da Comissão de Saúde da Casa, vereador Cadmiel Pereira (PSC), a visita da secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, às instalações do Posto de Saúde da Família que atende a comunidade do Conjunto Feira X, conforme assegurado na última quarta-feira (04).

“O presidente da Comissão convidou a secretária para ir até o PSF 3, mas ela não compareceu. Quero aqui pedir que vossa senhoria agende com a secretária esta visita, para que ela possa percorrer a pé o trajeto que os pacientes precisam fazer de onde funcionava a unidade até o local para onde transferiram lá no Tamandari, para ela conferir a distância e os transtornos que a população tem enfrentado”, reivindicou.

Para o vereador Marcos Lima (PRP), a transferência da unidade de saúde não gera prejuízos à população. “Sabemos que o PSF foi transferido para economizar com a estrutura. Não existe prejuízos para a população, mas sim economia para o Governo”, avaliou.

De volta com a palavra, o vereador Zé Filé discordou da declaração do colega do PRP. “Essa sua informação não procede. A verba da Saúde vem para cada unidade. Continuo cobrando do prefeito e a secretária providências no sentido de garantir o atendimento ao povo do Feira X”, afirmou.