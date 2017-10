Feira de Santana: vereador cobra construção de muro de contenção ao DNIT

No uso da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (10/10/2017), o vereador Gilmar Amorim (PSDC) cobrou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a instalação do muro de contenção na avenida Transnordestina, no trecho da Passarela Jornalista Conceição Lobo, que interliga os bairros Campo Limpo, Cidade Nova e Parque Ipê.

“Encaminhei requerimento ao DNIT em 30 de maio deste ano solicitando a construção de um muro de concreto naquela região, embaixo da passarela para evitar que os pedestres atravessem pela via e provoquem acidentes, como vem acontecendo com frequência. As pessoas confiam na lombada eletrônica, deixam de usar a passarela e se arriscam atravessando a avenida”, afirmou.

De acordo com o edil, o DNIT, até o momento não apresentou informações quanto à solicitação. “Até hoje, nenhuma providência foi tomada. Quero deixar aqui meu repudio ao DNIT, porque não se manifesta, não toma providência e não está se importando com a vida da nossa população”, finalizou.