Feira de Santana: vereador anuncia duplicação da Avenida Tomé de Souza

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta quarta-feira (25/10/2017), o vereador Marcos Lima (PRP) anunciou que a Avenida Tomé de Souza, no bairro Calumbi, será duplicada pelo Governo Municipal atendendo solicitação de sua autoria. De acordo com o edil, a Indicação nº 166/2013 para realização da obra foi protocolada no ano de 2013.

“Na semana passada, cobrei do prefeito a viabilização da obra de duplicação daquela rua e ele se mostrou favorável e assegurou que irá dar início aos serviços para alargamento da via. Essa é uma obra que se faz necessária, tendo em vista o fluxo de veículos que trafegam pela Tomé de Souza. Sabemos que é uma obra cara e que será necessário desapropriar alguns imóveis”, informou agradecendo ao gestor municipal pela atenção.