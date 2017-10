Feira de Santana: vereador Alberto Nery parabeniza Zé Neto por pré-candidatura a deputado federal

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta quarta-feira (18/10/2017), o vereador Alberto Nery (PT) parabenizou o deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Zé Neto (PT), pelo anuncio da pré-candidatura a deputado federal na eleição de 2018. Na oportunidade, o edil colocou o seu nome à disposição do partido para uma possível candidatura a deputado estadual.

“Parabenizo o nobre deputado pelo anuncio da sua pré-candidatura a deputado federal. Foi uma decisão acertada, já passou da hora de Feira de Santana ter essa representação na Câmara Federal. Aproveito a oportunidade para colocar o meu nome à disposição do partido e da sociedade feirense para uma possível pré-candidatura a deputado estadual”, declarou.

O vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) parabenizou a decisão do deputado Zé Neto e afirmou que “seria coerente se o Partido dos Trabalhadores (PT) indicasse o nome do vereador Alberto Nery para deputado estadual”.

Para o vereador Cadmiel Pereira (PSC), Feira de Santana só tem a ganhar com a eleição de candidatos naturais do município. “A nossa população ganharia muito com a candidatura do colega Nery, um vereador que tem capacidade e é um homem de muita coragem”, afirmou.

Marcos Lima, ao parabenizar o deputado estadual Zé Neto pela decisão, destacou o nome do vereador Nery como ideal para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia. “O nome do vereador Nery é um nome forte, um vereador que está em seu segundo mandato e sempre foi fiel ao seu partido”, concluiu.

A vereadora Cintia Machado (PSC), fazendo coro ao discurso dos colegas, afirmou que só não apoiará uma possível candidatura de Alberto Nery a deputado estadual em virtude do seu apoio já assegurado ao deputado Targino Machado.