Feira de Santana: vereador agradece melhoria para o Bairro Caraíbas

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta quarta-feira (11/10/2017), o vereador Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo, PTC) agradeceu o prefeito municipal, José Ronaldo de Carvalho, pelo compromisso em executar obras de pavimentação da rua principal do bairro Caraíbas. Na oportunidade, o edil voltou a pedir atenção e respeito por parte dos colegas durante os discursos no plenário da Casa.

“Ontem estive, juntamente com uma comissão de moradores do bairro Caraíbas, reunido com o prefeito para reivindicar a pavimentação da via principal daquele bairro. E o gestor municipal nos assegurou que até o mês de dezembro estará autorizando o início do serviço. Estou muito feliz em ver a reivindicação daquele povo sendo atendida”, comemorou.

O vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) parabenizou o colega pelo trabalho realizado com compromisso e dedicação e reforçou a importância do respeito aos pares durante seus pronunciamentos. “Também pedi respeito aos colegas e volto a dizer que nunca me calarei”, finalizou.