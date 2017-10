Feira de Santana: vereador afirma que visitou comunidades para conhecer demandas

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) afirmou que visitou diversos bairros e distritos de Feira de Santana com a finalidade de ouvir os reclames da comunidade e levar as demandas ao governo municipal, visando à realização de melhorias nos mais diversos setores da administração pública.

“Durante o final de semana estive em algumas comunidades da sede e da zona rural do nosso município, atendendo reivindicações dos moradores. Podemos constatar a necessidade de realização de melhorias como pavimentação e asfaltamento de ruas nos bairros Santa Mônica II e Lagoa Salgada. Também visitamos os moradores dos distritos de Tiquaruçu e Maria Quitéria e as principais reclamações são relacionadas às dificuldades enfrentadas com a seca”, relatou, assegurando que todas as solicitações serão encaminhadas ao prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Na oportunidade, o edil parabenizou o grupo ‘Juntos Somos Mais Fortes’ pela ação social promovida no Limoeiro em comemoração ao Dia das Crianças. “Foi uma bela ação que promoveu a alegria das crianças com brindes e brincadeiras”, elogiou.