Feira de Santana: vereador afirma que é o quarto nome mais lembrado para deputado estadual

Durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (10/10/2017), o líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), repercutiu pesquisa publicada em alguns veículos de comunicação da cidade onde seu nome aparece como o quarto mais citado pelos eleitores, entre os pré-candidatos, para o cargo de deputado estadual no pleito de 2018.

“Em todas as pesquisas realizadas com os eleitores de Feira de Santana, o nome do vereador Lulinha aparece em boa colocação para eleição de deputado estadual. Não encomendei nenhuma pesquisa, mas os bairros e os distritos estão lembrando desse vereador, que tem lutado pelo melhor para nosso município. Falta apenas um ano para a eleição, mas o povo já começa a se movimentar. O trabalho continua e aquele que luta pelo povo será lembrado”, destacou agradecendo o apoio recebido do deputado federal José Nunes.

Na oportunidade, o líder governista parabenizou o prefeito José Ronaldo de Carvalho pelos investimentos em obras nas mais diversas áreas da administração pública, contemplando a sede e a zona rural do município. “O prefeito está sabendo administrar os recursos, uma vez que todo recurso que entra na Prefeitura é revertido em obras para o bem do povo. A administração está crescendo. Hoje mais uma obra será iniciada, contemplando a comunidade do bairro Jardim Cruzeiro”, informou.