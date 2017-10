Feira de Santana: vereador acusa Targino Machado de não permitir sua ida à Brasília

Durante uso da tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira (16/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) criticou a atitude do deputado estadual Targino Machado de não indicar a presença dele na comitiva para Brasília, onde participará de reunião com representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestres com o objetivo de discutir a possibilidade da construção de um viaduto para ligar o bairro Viveiros ao bairro Feira X.

“Eu estava programado para ir à Brasília participar dessa reunião, quando fui surpreendido pelo presidente desta Casa com a informação de que o deputado Targino Machado proibiu minha ida a esta reunião. Houve aqui uma audiência pública para discutir a construção do viaduto, eu não estava porque tinha compromisso agendado anteriormente, mas todos sabem da minha intenção de participar dessa reunião, até porque já estive em Brasília, para discutir o mesmo assunto, juntamente com o ex-vereador Roque Pereira e moradores dos bairros. Porém, no dia seguinte da audiência fui informado da decisão do deputado”, disse.

Isaías relatou também que assim que soube da decisão do deputado fez contato com ele, mas não houve mudança. “Hoje, fui informado novamente pelo presidente desta Casa que eu não irei e em meu lugar irá o deputado Zé Filé. Em minha opinião, o presidente tem o direito de escolher os vereadores que farão esta viagem. Se eu não fosse alertado por ele em relação ao assunto passaria vergonha, pois estava programado para ir”, pontuou.

Em aparte, o edil Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo, PTC) disse que até onde tem conhecimento o deputado não proibiu sua ida, apenas disse preferir a companhia dos vereadores Roberto Tourinho (PV) e José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS). “Mas, o deputado disse que Vossa Excelência está liberada para ir”, afirmou.

Também em aparte, o presidente José Carneiro Rocha (PSDB) pediu para esclarecer o fato. Segundo ele, foi durante a audiência pública que o deputado escolheu os vereadores Roberto Tourinho e Zé Filé para o acompanharem à Brasília. “O deputado me assegurou que o vereador Isaías não estaria na comitiva que o acompanharia e não vejo necessidade de alarde por conta disso. O deputado apenas me transferiu o fato e eu repassei. Penso que o deputado tem o direito de escolher com quem viajar e não vejo nada demais disso nisso e por conta disso já desautorizei a compra da passagem no nome de Vossa Excelência”, explicou.

De volta com a palavra, o vereador Isaías de Diogo disse que acabou de crer que se trata de uma questão política. “Se não fosse, não haveria problema nenhum em eu ir. Mas, tenho o deputado Lázaro em Brasília que, com certeza, irá me ajudar a marcar uma reunião com representantes da ANTT e o deputado Targino será convidado”, pontuou.

Participando do debate, o vereador Zé Filé garantiu que o fato não se trata de questões políticas. “Eu não faço parte do grupo político do deputado Targino Machado, meu apoio é do deputado Fernando Torres, mas moro no Viveiros, estava na audiência e conheço bem a dificuldades dos moradores em relação ao bairro Feira X”, defendeu.

Para finalizar, o vereador Ewerton Carneiro (Tom, PEN), disse que o deputado Targino Machado tem muito trabalho desenvolvido em Feira de Santana e que o mesmo está preocupado é com a cidade.

Vereadora Cíntia Machado defende Targino Machado

No uso da tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira (16), na Casa Legislativa, a vereadora Cíntia Machado (PMB) defendeu o deputado Targino Machado das críticas do colega Isaías de Diogo (PSC). Segundo ela, a escolha de Zé Filé (PROS) ao invés de Isaías (PSC) para ir à Brasília em comitiva com o deputado não se trata de questões políticas.

“Quando Isaías me perguntou por que o deputado não quer que ele vá imediatamente liguei para Targino, que me informou que Isaías não estava na audiência quando ele fez a escolha dos vereadores Roberto Tourinho e Zé Filé e que sua opção não é nada pessoal para com Isaías. Ele me disse que escolheu quem estava na audiência e conhecesse o problema e ainda me fez a colocação de que tem o direito de escolher quem quer que o acompanhe”, justificou.

Cíntia disse mais que caso fosse escolha política outros colegas seriam os escolhidos. “Targino passou uma mensagem para Isaías, a qual li e não vi nada de mais. Se fosse por questões políticas ele escolheria vereadores ligados a ele, a exemplo de mim, Ron, Carlito”, findou.