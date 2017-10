Feira de Santana: TV Caldeirão realiza votação para premiar os que mais e menos se destacaram em 2017

O radialista Josse Paulo (Paulão), diretor do Sistema Caldeirão de Comunicação, promove votação para escolha dos premiados da 9ª Edição do Troféu Imprensa Caldeirão do Paulão. A atividade ocorre no dia 10 de novembro de 2017 (sexta-feira), às 14 horas, no salão de eventos da Associação Comercial de Feira de Santana (ACEFS).

A votação é realizada por jornalistas e radialistas convidados por Josse Paulo (Paulão). Ao votarem, os profissionais da imprensa apresentam comentários sobre os que mais e menos se destacaram em 2017. Entre as categorias que são avaliadas estão os políticos, empresários e setores que interferem diretamente na vida da sociedade.

Objetivo

O Troféu Imprensa Caldeirão do Paulão tem como objetivo chamar atenção dos políticos e empresários para as necessidades da população, assim como ser uma forma de cobrar aos órgãos, entidades e pessoas responsáveis, um cuidado maior para com a população de Feira de Santana.

Apesar de cumprir a função social de cobrar e fiscalizar o trabalho desenvolvido na cidade, o Troféu Imprensa Caldeirão do Paulão serve também para valorizar e incentivar os bons trabalhos desenvolvidos.

A eleição será baseada nos votos de conceituados jornalistas da cidade, deixando claro que, com essa iniciativa, é excluída qualquer dúvida relacionada a credibilidade desta votação.

O resultado da eleição e a data da premiação serão divulgados posteriormente.

Categorias

Avaliação do Governador Rui Costa

Avaliação do Prefeito José Ronaldo de Carvalho

Avaliação dos Deputados Federais

Avaliação dos Deputados Estaduais

Avaliação dos Vereadores da Câmara Municipal de Feira de Santana

Avaliação dos Secretários Municipais de Feira de Santana

Avaliação dos Órgãos de Saúde de Feira de Santana

Avaliação dos Órgãos de Segurança em Feira de Santana

Avaliação das Autarquias de Feira de Santana

Avaliação dos Artistas da Terra

Avaliação dos Programas Jornalísticos da Feira de Santana

Avaliação dos Departamentos Essenciais do Município