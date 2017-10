Feira de Santana: torneio de Baleado realizado para conscientizar sobre o câncer de mama e próstata

Conciliando prevenção e saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana promoveu neste domingo (22/10/2017), a abertura do Iº Torneio Rosa and Azul de Baleado, em conscientização dos cânceres de mama e próstata. O evento que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Oyama Pinto, é uma parceria entre a Atenção Básica da SMS e o Sapeca Bahia – organização de torneios de baleados.

A secretária de saúde, Denise Mascarenhas, destacou que o cuidado a saúde e bem-estar deve ser uma prática diária. “A união de homens e mulheres é fundamental para o combate dessas doenças”, ressalta.

A próxima rodada dos jogos acontece no dia 29, às 8 horas, na quadra poliesportiva do Sesc. A entrada é um quilo de alimento. Os alimentos arrecadados serão doados para o Programa Mesa Brasil – rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício.

O torneio segue até o dia 26 de novembro marcando o encerramento das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que pela primeira vez acontecem juntas.

Programação

As unidades da Rede Municipal de Saúde estão empenhadas nas ações referente ao Outubro Rosa e Novembro Azul desde o dia 1º de outubro, onde foi dada a largada de abertura das campanhas com a Corrida Pink and Blue. Nesta segunda-feira, 23, a Unidade de Saúde da Família de Jaguara promoveu uma caminhada com mulheres da comunidade, vestidas de azul, convidando os homens através de um apitaço para a prevenção do câncer de próstata. Após a caminhada, foi feita uma busca ativa por mulheres que não fizeram a mamografia, como também, palestras educativas.

“Nós estamos mobilizando toda a comunidade através das Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, afim de conscientizar a população e alcançar o maior número de homens e mulheres possíveis para a prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças”, informa Valdenice Queiroz, chefe da Atenção Básica.

A programação prossegue em todas as unidades de saúde até o mês de novembro. Confira abaixo algumas das ações que irão acontecer essa semana:

Terça-feira (24/10) – USF Pedra do Descanso, às 8 horas

Mutirão de preventivos, palestras, corte de cabelo, atividades lúdicas e confecção do cartão SUS.

Quarta-feira (25/10) – USF Limoeiro – às 8:30 horas

Caminhada, palestras e café da manhã.

UBS Baraúnas – às 13 horas

Solicitação para exames de mamografia, realização de preventivos, sorteios de brindes, aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

Sexta-feira (27/10) – UBS Mangabeira – às 8 horas

Palestras, teste de glicemia, aferição de pressão, aplicação de flúor, testes rápidos de DST, corte de cabelos e penteados, corte e pintura de unhas, solicitação de cartão SUS.