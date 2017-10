Feira de Santana: Selvagens à Procura de Lei, Maglore e Mombojó estão entre os nomes confirmados para 7ª edição do Feira Noise

Com um line-up mais sólido e plural a cada ano, a 7ª edição do Feira Noise Festival contará com shows de bandas já consolidadas no cenário musical, como Dead Fish, Maglore e Selvagens à Procura de Lei e grupos mais novos que tem se destacado em todo o pai, como The Baggios, Ventre e Deb and The Mentals.

Entre os nomes baianos, temos atrações também estabelecidas no contexto nacional (Maglore, Canto dos Malditos na Terra do Nunca e Pedro Pondé), bandas independentes veteranas (Novelta e Clube de Patifes) e novas apostas locais (Iorigun, Sofie Jell e Tripulação 14).

Promovido pelo Feira Coletivo Cultural, o Feira Noise é um dos mais importantes festivais de artes integradas da região Nordeste. Na mesa de abertura estará presente o colunista da Mídia Ninja, Cláudio Prado, que estará em Feira de Santana pela primeira vez.

Confira a programação

Sideshow Feira Noise – Cúpula do Som – 04/11/2017

Grupo Porco Grindcore Interpretativo (MG)

A Valsa Adormecida de Xangri-la (BA)

Vulzuria (BA)

Mesa de abertura – Teatro Amélio Amorim – 23/11

Palestra: Delírios Utópicos de Cláudio Prado

Show: Trilha Sonora pra Criar Cabras

Arena Amélio Amorim – Sexta-feira – 24/11

Abertura dos portões – 18 horas – TENDA BLACK

Tripulação 14 (BA)

Santini e Trio (BA)

Sinta a Liga Crew (PB)

Selvagens à Procura de Lei (CE)

The Baggios (SE)

Africania (BA)

Larissa Luz (BA)

Arena Amélio Amorim – Sábado – 25/11

Abertura dos portões – 14 horas – TENDA BLACK

Sofie Jell (BA)

Ronco (BA)

Barro (PE)

Iorigun (BA)

Ventre (RJ)

Mombojó (PE)

Mad Monkees (CE)

Belzeblues (BA)

Novelta (BA)

Maglore (BA)

Dead Fish (ES)

Arena Amélio Amorim – Domingo – 26/11

Abertura dos portões – 13 horas – TENDA BLACK

Kareen Mendes (BA)

Opanijé (BA)

Deb and The Mentals (SP)

Canto dos Malditos na Terra do Nunca (BA)

Clube de Patifes (BA)

André Prando (ES)

Achiles (BA)

Roça Sound (BA)

Dingo Bells (RS)

Pedro Pondé (BA)