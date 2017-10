Feira de Santana: segundo vereador Luiz Augusto, bairro Conceição será 100% pavimentado

Em pronunciamento, na sessão ordinária desta segunda-feira (09/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM) afirmou que falta pouco para que o bairro Conceição esteja 100% pavimentado e agradeceu ao secretário de Serviços Públicos, Justiniano França, pelo mutirão de limpeza realizado no mesmo bairro.

“Quero agradecer ao secretário Justiniano França pelo trabalho de limpeza realizado no bairro Conceição. A limpeza está acontecendo há quase 20 dias, isso mostra o tamanho do bairro. São locais e ruas que interligam a Conceição a outros bairros. Neste bairro já temos 90% das ruas pavimentadas e com o anúncio deste novo pacote, certamente chegaremos a 100% das ruas pavimentadas. O trabalho não para. Temos também os bairros Santo Antônio dos Prazeres, Mangabeira, Papagaio que já estão praticamente 100% pavimentados”, informou Lulinha.

Ainda no uso da tribuna, o edil lembrou que desde quando se elegeu parlamentar, em 2004, que sai obras de pavimentação no bairro Conceição. “Os deputados têm colocado emendas para pavimentação do bairro Conceição e temos ainda os recursos próprios do Governo Municipal. O bairro tem crescido muito e o prefeito tem acompanhado isso”, relatou.

Para finalizar, Lulinha disse conhecer bem o bairro Conceição e que está atento aos problemas da comunidade. “Minha casa e escritório estão localizados ali, que nunca estão fechados para atender a quem precisar, mesmo quando eu estava sem mandato. Vou continuar trabalhando a atendendo aos pedidos dos moradores da Conceição e de qualquer outro lugar. Nosso trabalho está crescendo, chegando a outras comunidades e nosso grupo político não para de trabalhar”, finalizou.