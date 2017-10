Feira de Santana sedia edição 2017 do Festival Roda de Boteco; 20 estabelecimentos ofertam pratos especiais

A edição 2017 do Roda de Boteco conta com 20 estabelecimentos espalhados por toda a cidade. A competição acontece entre os dias 6 e 22 de outubro de 2017, com petiscos criados especialmente para avaliação do público. Cada petisco do festival custa R$ 19,90 e vem acompanhado de uma Brahma Extra 355ml.

Serão premiados os estabelecimentos que conquistarem a maior pontuação nos quesitos: melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene. Quem decide quais são os melhores estabelecimentos da cidade são as pessoas que mais entendem do assunto: os botequeiros de plantão. O público vota por meio de cédulas e deposita suas notas em urnas que ficarão à disposição nos bares. O mais importante é o tira-gosto, e sua pontuação equivale a 50% da nota total. O atendimento fica em segundo lugar, com a nota valendo 30%, seguido por higiene e temperatura da bebida, com a pontuação valendo 10% cada.

Quem realiza a apuração dos votos é a empresa Merccato Inteligência Competitiva.

Além de eleger as casas, o Roda de Boteco também premia os melhores garçons, eleitos por voto popular. O garçom mais votado ganha R$ 1.000,00; o segundo R$ 750,00; e o terceiro receberá R$ 500,00.

O Roda de Boteco é uma realização da Ecos Eventos e SINDFEIRA DE SANTANA – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares; Patrocínio Cartão Elo; Cerveja Brahma Extra; Apoio Prefeitura de Feira de Santana – Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, SENAC, BrasilGás, Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana e Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

Confira a lista de bares participantes

A Vendinha Restaurante (Parque Ipê): Oxente (Calabresa e queijo coalho ao forno deitados no melaço de engenho – 12 unidades). Contato: 99978-7002. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Água de Bebê (Sobradinho): Costelinha Suína na Brasa (Costela suína assada na brasa, acompanhada de: feijão tropeiro, batata apimentada, ovos de codorna e vinagrete). Contato: 3221-0358. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Behrmann Bar (Capuchinhos): Camaron Chimichurri (Camarões médios dourados na manteiga refogados com cebola e alho com chimichurri). Contato: 3622-5399. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Cantina da Dinha (Capuchinhos): Polpete (Filé mignon com ovos e farinha de rosca, queijo ralado, manjericão e alho. Acompanha pão.). Contato: 3616-3891. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Cravo e Panela Restaurante (São João): O ABC do Sertão (Uma viagem às raízes sertanejas com Stinco de cordeiro braseado ao Jus com farofa de cuscuz e croutons de banana da terra). Contato: 3022-0222. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Empório Cervejas Especiais (Santa Mônica): Porpetone Recheado de Forno (Bolinho de carne recheado com queijo, calabresa e bacon). Contato: 3030-0507. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Gauchão – Fraga Maia (Cidade Nova): Chapa de calabresa com aipim (Linguiça calabresa, aipim frito e cebola em rodelas). Contato: 3625-5463. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Gauchão – Getúlio Vargas (Santa Mônica): Costelinha com Aipim (Costela suína acompanhada de aipim empanado). Contato: 99860-7272. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Hotel Ibis (São João): Ibis Feira Bacon F.C (Carne de sol na chapa, recheado com queijo coalho e cebola. Envolto com bacon, acompanha cebola na chapa). Contato: 3301-4282. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Jaime do Pastel (Ponto Central): Pasteizinhos Arretados de Bom (Mini pastéis recheados com charque defumada, banana da terra e queijo coalho especialmente temperados com especiarias, acompanhados de molho levemente apimentado). Contato: 3622-4740/ 99919-4155 – whatsapp. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Kitas Pizza (Capuchinhos): Bruschetta Bolonha Maçaricada! (Torradas amanteigadas assadas juntamente com a carne moída temperada, muçarela e orégano. Acrescido de molho pomodoro, molho pomodoro apimentado e para finalizar marçaricadas ao servir). Contato: 3616-1820. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Nostrale Ristorante (Capuchinhos): Polpettine de Frango com Molho Cremoso de Cheddar (Mini polpettes de frango, com fritas, molho cremoso de cheddar e crispy de bacon). Contato: 3625-0524. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Pizza na Pedra (Kalilândia): Bruschetta a Cazzo e Cani (Bruschetta de carré suíno, tomate e ervas frescas). Contato: 3223-6719. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Pizzaria Gauchão (Brasília): Carne de Sol com Queijo Coalho (São cubos de carne de sol com cubos de queijo coalho e aipim empanado). Contato: 3221-3183/ 99978-8383. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Restaurante A Mukeka (Ponto Central): Camarão Cartola (Camarão empanado, coberto com fatias de queijo coalho flambado e fios de melaço cana). Contato: 3625-2544. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Restaurante Aqui & Acolá (Queimadinha): Coxinha Vaca Atolada (Coxinha de aipim com recheio de costela). Contato: 3221-7152. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Skina de Carnes – São Domingos (Santa Mônica): Bolinho de Bacalhau (Porção com 8 deliciosos bolinhos de bacalhau). Contato: 3622-6028/ 3622-6995. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Skina de Carnes – Restaurante e Pizzaria (Mangabeira): Pizza 2 Sabores (Pizza média com dois sabores – 6 pedaços). Contato: 3225-9547/ 3024-0233. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Stop Nil – Kalilândia (Centro): Delícia do Sertão (Um delicioso carré acompanhado de uma farofa d’água e aipim fritos, com molho de pimenta e molho barbecue). Contato: 3226-2522. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml; Stop Nil (Santa Mônica): Delícia do Sertão (Um delicioso carré acompanhado de uma farofa d’água e aipim fritos, com molho de pimenta e molho barbecue). Contato: 3622-1738. Preço: R$ 19,90 + uma Brahma Extra 355ml.

Agenda

Roda de Boteco 2017

Data: de 6 a 22 de outubro de 2017;

Onde: Em 20 bares de Feira de Santana;

Valor: R$ 19,90, cada petisco com a primeira Brahma Extra 355ml grátis.

Site: www.rodadeboteco.com.br