Feira de Santana: secretário estadual Fábio Vilas-Boas visita o Hospital Clériston Andrade; Governo Rui Costa investe R$ 5,6 milhões na unidade de saúde

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, representando o governador Rui Costa, visitou na tarde desta sexta-feira (06/10/2017), a emergência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. O objetivo foi verificar o andamento da reforma e ampliação da emergência que tiveram inicio nesta quinta-feira, dia 5, bem como definir as mudanças em relação ao funcionamento da unidade durante a reforma.

O secretário também visitou a obra do Hospital Estadual da Criança (HEC) onde vai funcionar a maternidade de alto-risco. As obras do HEC estão previstas para terminar até o dia 18 deste mês. Com estas mudanças, o HGCA vai ganhar 16 leitos de Clínica Médica, 26 leitos de Clínica ortopédica, 07 leitos de neurocirurgia, 16 leitos de Neuroclínica e mais 20 novos leitos de UTI Adulto, o que dá um total de 85 novos leitos para melhorar o atendimento da unidade.

Vale ressaltar que durante a reforma, a emergência não será desativada e o HGCA ficará responsável apenas pelos atendimentos a politraumatizados. Os demais casos emergenciais e clínicos deverão ser atendidos nas UPAS e Policlínicas. Para não atrapalhar o funcionamento da unidade, a reforma foi iniciada pelos setores que serão ampliados próximo ao Hemoba e ao necrotério. A área a ser ampliada e reformada totaliza 2.040 metros quadrados. O investimento será de R$ 5,6 milhões, através do Programa Qualisus II e prevê a reestruturação do setor de emergência do HGCA.