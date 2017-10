Feira de Santana recebe última edição do Seminário de Licitações para contratação de agências de propaganda

Com uma aceitação e demandas acima das expectativas, o Seminário de Licitações terá a última edição no dia 31 de outubro de 2017, segunda-feira, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano. O evento gratuito ocorre das 14h às 18h, no Centro de Cultura Maestro Miro, promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia), em parceria com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) e Rede Bahia.

O objetivo é capacitar gestores públicos e representantes do mercado publicitário sobre a legislação específica em vigor de concorrências para contratação de agências de propaganda. O evento que já teve edições em Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras e Eunápolis, e agora chega à segunda maior cidade da Bahia. Os interessados devem confirmar presença pelo e-mail: [email protected]

O Seminário traz como palestrantes a advogada Ana Dórea, especialista em Licitações Públicas na área de Publicidade e Propaganda, que irá falar sobre as mudanças nas licitações para publicidade e propaganda; e Adelmo Guimarães, diretor Adjunto da Escola de Contas do TCM, que vai abordar as principais irregularidades de licitações em geral.

Agenda

Quando: dia 31 de outubro de 2017 (terça-feira)

Horário: das 14h às 18h

Local: Centro de Cultura Maestro Miro, na Rua Itacarambi, s/n – Muchila, Feira de Santana – BA