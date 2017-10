Feira de Santana: “Quem irá atender aos pacientes nas unidades básicas de saúde?”, questiona vereador

Fazendo coro ao discurso da colega Gerusa Sampaio (DEM), o vereador Cadmiel Pereira (PSC) repudiou a decisão da 20ª Vara da Justiça Federal de Brasília, que limita a o retrocesso atuação dos profissionais de enfermagem. Para o edil, a medida representa o retrocesso no sistema de saúde implicando o desmonte do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil.

“Essa liminar só vem talhar a atuação dos enfermeiros na atenção básica de saúde em todo o país. A saúde já enfrenta o problema da tabela defasada do SUS, da desvalorização da mão de obra profissional, da baixa demanda dos médicos e agora essa liminar que tira dos enfermeiros o direito do exercício das atividades para as quais foram devidamente qualificados. Não podemos nos calar diante e mais um absurdo desse”, criticou.

Repúdio

Na oportunidade, o edil criticou o Governo do Estado pela divulgação da propaganda anunciando a construção do Hospital Geral do Estado 2, em Salvador, em outdoor instalado no Conjunto Feira X. “O Hospital Clériston Andrade não suporta mais a demanda de pacientes e o Governo do Estado está comemorando a construção de mais um hospital na capital da alegria”, criticou.

O vereador lembrou que as vítimas do acidente com um ônibus ocorrido em Itaberaba foram encaminhadas para o HGCA. “As vítimas foram trazidas para o Clériston Andrade salvar vidas. O hospital não tem leitos suficiente. A saúde geme gritando por políticas de maior atenção. Repudio o Governo do Estado pela falta de atenção à saúde de nosso município”, concluiu.