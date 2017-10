Feira de Santana: projeto Feira da Praça será realizado em novo endereço

Com o tema ‘Cada lugar novo tem um sabor diferente’, a Feira da Praça, acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro de 2017 na Avenida Noide Cerqueira, próximo ao colégio Asas. Proporcionando mais comodidade, conforto e entretenimento à família, o evento reunirá diversos expositores do segmento de arte, gastronomia e moda.

A Feira traz diversas opções gastronômicas, barracas de artesanato, roupas, livros, dentre outros produtos com preços acessíveis. Música boa é uma tradição do evento, nesta edição o som fica por conta da banda Rota 7 e Soul Baiana, que se apresenta no sábado (28). No domingo (29), o ritmo musical é de Choro e Samba entre amigos e Forró no Kilo. Para a criançada, a animação fica por conta do Tio Jean.

A proposta é trazer a revitalização do espaço público e o incentivo para o comércio do pequeno empreendedor de uma forma descontraída. A Cervejaria Sertões e a Estação Gourmet são exemplos de sucesso que iniciaram seus negócios na Feira da Praça e esta última hoje possui sua empresa fixa em uma das ruas mais conhecidas de Feira de Santana.

Agenda

Sábado (28/10):

17 horas – Banda Rota 7

19 horas – Banda Soul Baiano

Domingo (29/10):

15 horas – Choro e Samba entre amigos

19 horas – Forró no Kilo

Tarde animada com Tio Jean