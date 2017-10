Feira de Santana: Projeto English Festival lota Teatro Ângela de Oliveira

A obra de Lady Gaga, Michael Jackson, Katy Perry, Madonna e outros artistas da cultura pop norte americana ganharam o palco, através do talento dos alunos do Colégio Estadual General Osório, na 7ª edição do projeto English Festival. O evento, que se volta para a aproximar os estudantes à língua inglesa, foi realizado na tarde desta segunda-feira (23/10/2017), no Teatro Ângela de Oliveira, no Centro de Cultura Maestro Miro, em Feira de Santana.

Com o teatro lotado, os estudantes fizeram acontecer um verdadeiro espetáculo com canto, dança e recitação. E não deixaram nada a desejar na escolha e montagem dos cenários e figurinos. Um dos organizadores do evento, professor Miquel Nascimento, explicou que é através de projetos como esse que os alunos aprendem de forma lúdica.

“Assim, os estudantes saem da rotina escolar e aprendem brincando. Essa é a sétima edição do projeto. Cerca de 300 alunos de 25 turmas do colégio estão participando. Eles estão superando as minhas expectativas. Tudo foi muito trabalhoso, mas no final deu tudo certo”, comemorou.

Brenda Nunes cursa o terceiro ano do ensino médio e, no projeto, a estudante apresentou releituras de músicas da artista Lady Gaga. “Eu acho muito bom esta iniciativa porque a gente aprende de forma diferente. Dá trabalho, mas é muito prazeroso. Isso deveria ser trabalhado dentro da sala de aula também, afirmou.

Com capacidade para 315 pessoas, o Teatro Ângela de Oliveira, que fica no Centro de Cultura Maestro Miro, foi o local escolhido para realização do evento. “O teatro é um espaço que sempre vai estar de portas abertas para essas iniciativas. Este é um espaço formativo, de cultura, educação e arte”, disse a chefe da divisão de Cultura Popular, Lane Pedreira.