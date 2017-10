Feira de Santana: projeto Domingo Tem Teatro apresenta espetáculo ‘Baú de Histórias’ no Teatro do CUCA

O espetáculo ‘Baú de Histórias’ da Cia. Capim Rosa Chá de Salvador – BA, volta ao palco do Domingo Tem Teatro em única apresentação nesse domingo (15/10/2017), às 10:30 horas no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

O ‘Baú de Histórias’ estreou em novembro de 2013 na Bienal do Livro de Salvador e desde então vem fazendo enorme sucesso, inclusive em 2015 quando também participou do Domingo Tem Teatro pela primeira vez. A peça dialoga com as linguagens do teatro, da música, da dança e da arte visual. Inspirados na tradição dos griô, isto é, no costume dos conhecidos contadores de histórias, os atores Luciano Martins, Mirella Matteo, Queila Queiroz e Vinicius Martins lançam mão de grandes adereços para fazer com que o público pense, sinta e se identifique com as histórias de origem europeia, africana e indígena que são contadas e representadas por pessoas de diversos tempos e lugares. Através da criatividade presente na literatura feita para crianças, ‘Baú de Histórias’ tem o intuito de mostrar aos pequeninos como o mundo é e acontece por dentro.

O espetáculo é composto por quatro textos da literatura infantil de domínio público, sendo eles ‘Ananse e O Baú de Histórias’, ‘O Sapo e a Princesa’, ‘A Casa do Coelho’ e ‘Juca e a Serpente do Rio’. “Aprofundamos um pouco mais no universo imaginário e o transpomos para fora, ou seja, a partir do momento que personificamos os personagens existentes nas histórias, como a serpente, o sapo, o tigre, vamos para dentro de cada história”, afirma Luciano Martins, Diretor do espetáculo.

E para a criança ou adulto que tem interesse em se tornar um fã de carteirinha do Domingo Tem Teatro, ela pode fazer a sua inscrição aos domingos no horário das 09 às 12:30 horas ou pela internet através do e-mail: [email protected] Com a carteirinha em mãos o público passa a obter mais vantagens e benefícios no teatro e dos parceiros, como descontos nos ingressos e participação nos sorteios semanais e no especial de final de ano. No programa do sócio não há cobrança de mensalidade ou taxas mensais. Todos os benefícios e vantagens são válidos para o ano de 2017.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 13 anos e nessa edição conta com o patrocínio da Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas, Vipal e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Projeto acontece de março a dezembro sempre às 10:30 horas no Teatro do CUCA.

Agenda

Quando: Dia 15/10/09, às 10:30 horas – única apresentação

Grupo: Cia. Capim Rosa Chá de Salvador – BA

Local: Teatro do CUCA (Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA)

Realização: Cia. Cuca de Teatro