Feira de Santana: profissionais fazem atualização de emergência pediátrica em anemia falciforme

Para prestar uma melhor assistência à população, profissionais do Programa de Anemia Falciforme do município de Feira de Santana participaram nesta terça-feira (17/10/2017), de um curso de atualização e treinamento na APAE, em Salvador. O encontro teve como objetivo uniformizar protocolos e condutas nas emergências pediátricas, com foco na padronização e resolutividade.

Luciana Brito, coordenadora do Programa de Anemia Falciforme, informa que anualmente participa dessas atualizações. “A troca de experiências com outros gestores da área traz contribuições importantes para a saúde da criança, a assistência farmacêutica e o tratamento de pacientes. Tivemos um encontro revigorante com pessoas comprometidas em melhorar cada vez mais o atendimento ao paciente portador da doença falciforme”, afirma.

A coordenadora ressalta que novos conhecimentos devem ser aplicados nos serviços oferecidos pelo município. “Um novo encontro estadual dos serviços já está previsto entre abril e maio de 2018. Buscamos sempre a participação para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes”, informa.

O evento contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, médicos dos Serviços de Referência e Ambulatório Especializados e profissionais de diversas instituições de saúde pública.

Doença falciforme

A doença falciforme é uma das doenças genéticas e hereditárias mais comuns no Brasil e está presente em 1 a cada 17 nascidos na Bahia. Os sintomas são fortes dores nos ossos, músculos e articulações, cansaço, anemia, olhos amarelados (icterícia), insuficiência renal aguda e feridas (úlceras).

O serviço especializado para portadores da doença é oferecido de forma gratuita pela Rede Municipal de Saúde no Centro de Referência, localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) CSU, no bairro Cidade Nova.