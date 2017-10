Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa de audiência para discutir Estatuto Geral das Guardas Municipais

O prefeito José Ronaldo de Carvalho participou, na manhã desta quinta-feira (05/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, da audiência pública para discutir a Lei de nº 13.022 de 2014, que promulgou o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Solicitada pelo vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo), a sessão especial contou com a participação de representantes das Guardas Municipais de vários municípios baianos, tendo como palestrante Eliel Miranda, ex-secretário de Segurança Pública da cidade paulista de Santa Bárbara do Oeste.

Ao ressaltar os relevantes serviços prestados pela Guarda Municipal, José Ronaldo falou do bom nível de relacionamento que vem mantendo com as lideranças locais da instituição, e elencou algumas conquistas obtidas com o apoio do secretário de Prevenção à Violência, Pablo Roberto da Silva.

Dentre os avanços citados pelo prefeito, encontram-se a descentralização das ações da Guarda Municipal, e a criação do posto avançado na Praça Padre Ovídio.

O chefe do Executivo aventou a possibilidade de abrir uma licitação pública, ainda este ano, visando à construção da sede da Guarda Municipal, uma das principais reivindicações da categoria.

Ele também anunciou que, brevemente, a Prefeitura vai contratar uma empresa para a realização de um concurso público para a admissão de novos professores e para a ampliação do contingente da Guarda Municipal.