Feira de Santana: prefeito José Ronaldo é homenageado no I Fórum de Cidades Digitais

O uso da tecnologia para melhorar o acesso da sociedade aos serviços públicos, utilizando-a para fomentar o crescimento econômico do município de Feira de Santana e promover melhorias na vida das pessoas, levou o prefeito José Ronaldo de Carvalho a ser homenageado, nesta quinta-feira (19/10/2017), durante o I Fórum de Cidades Digitais da Mesorregião Metropolitana, realizado na sede da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), em Salvador.

O evento, que visa estimular investimentos em tecnologias nos municípios, é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Salvador e a Rede Cidade Digital.

O objetivo do encontro é promover a troca de experiências e facilitar a implantação de projetos que proporcionem eficiência de gestão e melhor atendimento ao cidadão pela informatização dos processos e aumento de conectividade tecnológica.

”Não existe espaço mais para uma gestão analógica. Aqueles municípios que buscam desenvolvimento devem colocar a inovação como estratégica na gestão. E o Fórum é uma oportunidade para que os gestores baianos conheçam modelos em andamento nas cidades, políticas públicas e soluções de mercados”, ponderou o diretor da Rede, José Marinho.

O evento contou com as presenças do embaixador João Gomes Cravinho, chefe de uma delegação composta por 17 representantes da União Europeia, a diretora do Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovação, Eloá Mateus; Jorge Khouri, superintendente do Sebrae, Eures Ribeiro, presidente da União das Prefeituras da Bahia e prefeito de Bom Jesus da Lapa; o vice-prefeito Colbert Martins, Pablo Roberto Silva, secretário municipal de Prevenção à Violência; e Basílio Fernandez, diretor da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Cultura Egberto Costa (FUNTITEC).