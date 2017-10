Feira de Santana: prefeito José Ronaldo autoriza obra de pavimentação do Corredor dos Araçás, no bairro Sim

Após serem contemplados com as inaugurações de uma creche e uma Unidade de Saúde da Família (USF), os moradores do bairro SIM também serão beneficiados com a implantação de mil metros de pavimentação no Corredor dos Araçás, principal via de acesso da região.

Prevista para ser entregue dentro de 120 dias, a obra está orçada em R$ 257 mil e vai consumir 7.000 metros quadrados de paralelepípedo em 1.000 metros lineares de meio fio, de acordo com o diretor de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, José Braga Neto.

Ao dar a ordem de serviço para o início da obra, na manhã desta quarta-feira (11/10/2017), o prefeito José Ronaldo de Carvalho, acompanhado pelo vice-prefeito Colbert Martins, o secretário de Assuntos Interinstitucionais, Elianai Santana, destacou a importância da pavimentação desta artéria de acesso para o bairro Sim.

O ato contou ainda com as presenças do suplente de deputado federal, Zé Chico, dos vereadores João dos Santos (João Bililiu), Cadmiel Pereira e Luiz Augusto de Jesus.