Feira de Santana: prefeito José Ronaldo apoia ‘Projeto 15 Primaveras’; debutantes da Escola Maria Antonia da Costa ganham show de Naldinho e Léo Rios

Superar a baixa autoestima, os desafios da vida e ter ânimo para se sentirem verdadeiras princesas – no sentido mais amplo da expressão. Princesas que têm sonhos e vencem dificuldades das mais comuns da vida. Assim comemoraram as 24 debutantes da Escola Municipal Maria Antonia da Costa, do bairro Santa Mônica, em Feira de Santana, a chegada aos 15 anos.

Foi neste clima de reino de princesas da vida real que o Projeto 15 Primaveras promoveu na noite desta terça-feira, 3, na Mansão 888, no bairro Santa Mônica, a 6ª edição do baile de debutantes das estudantes que sonham com uma festa para marcar a data, mas por diversas razões – maioria delas, materiais – não têm acesso à comemoração.

Na programação, uma surpresa toda especial para as estudantes. De súbito, o espaço foi invadido pelos cantores da banda Naldinho e Léo Rios que fizeram um show para elas e ainda dançaram como acompanhantes das princesas. As adolescentes também “curtiram uma boate” ao som do DJ Simba.

“Nosso objetivo é fazer esta festa ainda mais especial a cada ano”, avalia a diretora da escola, Nelcilandia Arouca. “Mesmo com toda a ansiedade envolvida, percebemos que fica fácil quando colocamos nosso amor e dedicação ao projeto. Não podemos deixar que estas alunas em algum momento desistam delas, por isso, tentamos fortalecer a autoestima e força de vontade nesta fase da adolescência”, explica a diretora.

Nesta edição, a emoção das estudantes, dos familiares e parceiros do projeto foi notável. Ao longo do ano, o Projeto 15 Primaveras, além da celebração, promoveu diversas palestras e momentos de diálogo com as jovens sobre temas como empoderamento, solidariedade, amadurecimento, autoestima e planos para o futuro.

“Passei muito tempo com a autoestima baixa, depois do projeto me sinto forte e empoderada”, conta a debutante Naiara Henrique Sobrinho. “Agora me sinto uma princesa, e sei que para isso não preciso levar uma vida de riqueza, mas me sentir como uma. No projeto, a gente aprende que esta fase não vivenciamos apenas a festa. Todas as palestras e conversas das quais participamos me fizeram muito bem, cresci muito”, afirma.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e a equipe da Secretaria Municipal de Educação prestigiaram o evento. “É importante parabenizar todos os envolvidos nesta iniciativa tão bonita; também aos pais, amigos e todos que, de alguma forma, contribuíram para a 6ª edição”, comemora José Ronaldo. O prefeito também aconselho as alunas: “Espero que cada uma destas debutantes estude muito para que daqui a uns anos eu seja convidado para a formatura delas”, disse.

Num clima de cumplicidade e amizade, as estudantes apresentaram coreografias e performances que incluíram até mesmo canção em Libras – a Língua Brasileira de Sinais – para permitir maior integração da debutante Vanessa Vitória Gomes, deficiente auditiva.

A festa foi também marcada por homenagens. A professora aposentada, Célia Maria Simões de Santos, idealizadora do projeto, recebeu o reconhecimento das meninas e de toda equipe da escola: “Um dia vi várias colegas se reunindo para colaborar e organizar os 15 anos de uma aluna. Desde então sonhei que nenhuma destas meninas visse uma data tão especial passar em branco e coloquei a ideia no papel”, conta. A professora disse que o mais gratificante é ver “o número de pessoas que abraçaram a proposta e há seis anos fazem esta comemoração tão especial”, comemora Célia.

Parcerias

Uma série de instituições e empresas de Feira de Santana apoiam a iniciativa da Escola Municipal Maria Antonia da Costa a fim de manter vivo o Projeto 15 Primaveras. Sem eles, a realização de várias etapas, entre as quais, o baile de debutantes, a produção das estudantes, organização de palestras e oficinas seria impossível.