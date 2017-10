Feira de Santana: prefeito José Ronaldo anuncia obra no campo do Conjunto Feira IX

Os finais de semana para dona Maria da Conceição Pereira são sinônimos de aborrecimento. O chute errado no baba, algumas vezes, vai parar direto no portão ou na parede da frente da residência da dona de casa. Problema compartilhado por boa parte das pessoas que moram ao lado do campo de futebol localizado na rua A, do conjunto Feira IX.

Uma dor de cabeça que está com os dias contados. Dentro de, no máximo, 90 dias o campo ganhará toda a estrutura necessária e vai ser transformado em uma praça esportiva, incluindo alambrado que vai impedir que as bolas cortada pelos zagueiros ou mal chutada pelos atacantes tomem o rumo das casas vizinhas.

A ordem de serviço para a obra foi assinada na manhã de domingo (22/10/2017), pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. “Agora vocês, desportistas, terão mais conforto para jogar o futebol e os moradores vão se livrar do incômodo das boladas”, destacou o prefeito. O campo vai ganhar o alambrado, vestiários e uma praça será construída ao lado.

Estiveram presentes além do prefeito José Ronaldo, o deputado estadual Carlos Geilson, o suplente de deputado federal Zé Chico, os vereadores Marcos Lima, Fabiano Nascimento de Souza (Fabiano da Van), Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira), Ewerton Carneiro da Costa (Tom) e o secretário municipal de Prevenção à Violência, Pablo Roberto.