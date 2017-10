Feira de Santana: pré-escola municipal comemora 25 anos de atividades

Alunos, ex-alunos, professores, ex-funcionários e toda a comunidade escolar do bairro Queimadinha comemoraram no último sábado (30/09/2017), os 25 anos da Pré-Escola Municipal Coriolano Farias de Carvalho. A unidade de ensino foi fundada em 20 de setembro de 1992.

Para marcar a data, a professora Leia Margareth Vidal, que atua na escola, escreveu um poema que simboliza a paixão pela unidade de ensino: “Com ensino de qualidade/ Todos juntos para edificar/ Professores, crianças e funcionários/ Com a comunidade vão festejar”, rimam os versos.

Gestora da Pré-Escola Coriolano de Carvalho há 4 anos, a professora Maria das Graças do Espírito Santo fala do orgulho de pertencimento ao bairro: “Temos uma ótima relação com a comunidade e uma equipe de professores e funcionários bastante empenhada em fazer o melhor pelos nossos alunos”, comenta.

Durante a celebração pelo aniversário da escola, os estudantes apresentaram a música ‘Tempo de Alegria’, originalmente cantada pela cantora Ivete Sangalo, que fala sobre festejar os bons momentos da vida. Um vídeo com os melhores momentos das atividades da escola também foi apresentado.

O encerramento da atividade ficou por conta de um parabéns festivo, com direito a bolo de aniversário. O evento contou ainda com o lançamento da música ‘Jubileu do Cori’, composta pelas professoras Valentina Ramos e Leia Margareth.