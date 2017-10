Feira de Santana: partidas das quartas de final da Copa Sub-15 serão realizadas no Estádio Joia da Princesa

Os confrontos das quartas de finais da Super Copa Sub-15 serão realizados no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, no próximo dia 21 de outubro de 2017. As quatro partidas serão realizadas todas pela manhã, a partir das 7:30 horas, com uma hora de duração cada.

O sorteio dos confrontos entre os times que disputam o certame foi realizado na noite de segunda-feira, 2, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida João Durval Carneiro, durante reunião entre a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e os representantes das agremiações.

O diretor do Departamento de Esportes da Secel, Emerson Brito, alerta os dirigentes dos times para a rigorosidade no cumprimento dos horários. Explica que não será tolerado nenhum atraso no início das partidas, sob a penalidade de ser considerado W X 0 automaticamente em qualquer atraso.

A primeira partida deste campeonato será iniciada pontualmente às 7:30 horas, entre Acorda pra Vencer e Anchieta. Já às 8:30 horas entram em campo Desportiva Brasil X Projeto Arena Humildes.

Ainda nesta etapa estarão em campo os times Monte Rei X Pássaro Livre, com confronto marcado para as 9:30 horas; e Jomafa X Mão Amiga, com partida programa para iniciar às 10:30 horas.