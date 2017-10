Feira de Santana: paraplégico recebe serviço odontológico público em domicílio

Desde quando ficou paraplégico, há nove anos, Manoel de Almeida não tem realizado consultas odontológicas, devido dificuldades de mobilidade. Mas nesta segunda-feira (16/10/2017), ele recebeu uma visita, em sua residência, diferenciada com direito a avaliação e orientação odontológica através do Serviço de Atenção Domiciliar e a Odontologia da Atenção Básica.

Ao ser atendido, Manoel relata sentir dor quando mastiga alimentos. A dentista imediatamente faz a análise e identifica um dente com a raiz quebrada, a solicitação de raio-X é feita no momento através do formulário do paciente. Com espelho na mão, Manoel aprende a realizar o autoexame bucal. “Puxando o lábio inferior para baixo, esticando e apalpando a bochecha na frente do espelho, você pode identificar se há alguma alteração na boca como feridas, manchas escuras ou vermelhas. Se identificada qualquer alteração você deve nos procurar e sinalizar o ocorrido”, explica a dentista Alcione Silva.

Durante o atendimento, o paciente ganha um kit dental para a escovação supervisionada. A dentista orienta “para não desgastar o esmalte dos dentes e evitar sensibilidade o ideal é não colocar muita força na escovação, movimentos circulares e de cima da gengiva para baixo”.

Assim como Manoel, 26 pacientes estão sendo beneficiados com a educação em saúde do Projeto Sorriso, que acontece entre os dias 16 e 20 de outubro. Uma equipe multidisciplinar com odontólogo, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, apoiadora e técnica de enfermagem realizam as visitas.

A fonoaudióloga, Ana Gilza Soares, informa que a iniciativa surgiu ao perceber o grande número de pacientes com higienização precária. “A reabilitação de qualquer paciente começa pela boca e no caso dos acamados é necessário alguém específico para fazer a higiene oral”, ressalta.

“Através desse trabalho nós identificamos focos de infecção, fazemos o levantamento da necessidade do tratamento odontológico e encaminhamento desse paciente para a Unidade Básica de Saúde mais próxima à sua casa”, relata a referência técnica Mirella Ribeiro.

A solicitação do Serviço de Atenção Domiciliar pode ser feita por demanda espontânea na sede do SAD, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1.054, Centro. Ou através da desospitalização e encaminhamento das unidades de saúde.