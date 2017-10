Feira de Santana: Outlet Feiraguay está funcionando enquanto acontece reforma do telhado

Enquanto acontece a obra de substituição do telhado do Feiraguay, comerciantes que precisaram fechar temporariamente seus boxes, em razão dos trabalhos, tiveram uma ideia para não deixar de vender seus produtos. Eles criaram um Outlet Feiraguay, em uma das laterais da própria praça Presidente Médici, bem próximo do local onde ficam os seus estabelecimentos.

Nesta sexta-feira (06/10/2017), o secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana, Antonio Carlos Borges Júnior, fez uma visita a obra no Feiraguay, realizada pela Prefeitura Municipal com recursos de uma emenda parlamentar do ex-senador João Durval Carneiro.

Ele esteve acompanhado do diretor de Feiras Livres e Mercados do órgão, Cristiano Gonçalves, e do presidente da Associação dos Vendedores do Feiraguay, Rodrigo Sodré, acompanhado do vice-presidente da entidade, Sandro Santana. O vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira) também participou da visita.

O secretário considerou interessante a proposta do Outlet Feiraguay. “Os comerciantes usaram da criatividade para enfrentar este momento. As melhorias desta obra vai causar neste entreposto são muito importantes, mas enquanto ela acontece, existem os transtornos, que são naturais de uma grande intervenção como essa”, disse o secretário.

O presidente da associação de classe dos vendedores do Feiraguay, Rodrigo Sodré, entende se tratar de uma medida fundamental, a “adequação que estamos fazendo, criando um espaço alternativo para que os nossos colegas minimizem as dificuldades que a obra nos impõe, mantendo o atendimento a sua clientela”.

Ele agradece aos associados pela compreensão, uma vez que cerca de 120 deles tiveram que deixar os seus boxes, nesta primeira etapa do telhado. Quando estiver concluída esta fase, eles retornam, enquanto outros 120 terão que deixar o local para a realização da segunda etapa, e assim sucessivamente, até que os trabalhos sejam concluídos.

O espaço será coberto com telhas termo acústicas. Consta da reforma do telhado a instalação de uma claraboia se estendendo por todo o corredor central. Além de impactar em economia no consumo de energia elétrica, o investimento vai deixar os corredores mais ventilados e mais bem iluminados com o aproveitamento da luz natural. O projeto foi concebido dentro de um moderno conceito estético, de modo a não permitir que o espaço interno seja atingido com as águas da chuva. A primeira etapa deverá ser entregue em novembro.