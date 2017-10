Feira de Santana: “Os pacientes não conseguem agendar exames na rede pública”, denuncia vereador José Menezes

O vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão desta terça-feira (03/10/2017), denunciou que pacientes do SUS têm enfrentado dificuldades para conseguir o agendamento de exames, como Raio X e ultrassonografia, nas unidades de saúde do Município. O edil voltou a criticar a transferência dos Postos de Saúde da Família do Conjunto Feira X para o Parque Tamandari.

“O povo não está conseguido marcar seus exames. Uma paciente, que reside no Feira X, está há dias tentando marcar um Raio X e não consegue. Convido o presidente da Comissão de Saúde desta Casa a averiguar essa situação. Além dos transtornos com agendamento, o povo ainda enfrenta sérios problemas para conseguir atendimento tendo que se deslocar por quilômetros, sem condições de pagar o transporte, para ser atendido pelo médico”, disse.

Jaguara

Ainda no uso da tribuna, o edil cobrou mais atenção do Governo Municipal com o distrito de Jaguara. Segundo ele, além dos transtornos enfrentados pelos trabalhadores em virtude da seca na zona rural, a população do distrito sofre com a falta de investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Ele parabenizou a comunidade pela realização da Festa do Vaqueiro realizada no último final de semana.

“O Governo disse que R$ 9 milhões é muito dinheiro para a construção do viaduto do Viveiros, mas afirmou que vai gastar R$ 10 milhões para recuperar uma ponte em Jaguara. Mas, a estrada que dá acesso ao distrito está com seus 13 km sem pavimentação. A população não tem assistência na saúde. Isso é u descaso”, criticou.

O vereador Isaías dos Santos (Isaias de Diogo, PSC) afirmou que o deputado federal irmão Lázaro irá mobilizar sua equipe para interceder junto ao governo federal para viabilização da execução das obras de construção do viaduto do Conjunto Viveiros.

Já o vereador e líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), sugeriu que o vereador Zé Filé cobre do deputado federal Fernando Torres a disponibilização de emendas para financiamento da obra de recuperação da estrada de Jaguara.

De volta com a palavra, o vereador do PROS afirmou que encaminhou reivindicação ao deputado supracitado e que o mesmo já disponibilizou recursos da ordem de R$ 1 milhão para que sejam realizadas melhorias neste município.