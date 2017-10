Feira de Santana: Olimpíada Estudantil atingiu todos os objetivos, diz diretor de Esportes

A XVI Olimpíada Estudantil, encerrada neste sábado (07/10/2017), atingiu os seus objetivos, que foram colocar o esporte como importante ferramenta para a educação e a confraternização entre os estudantes.

A opinião é do diretor do Departamento de Esportes, Emerson Brito, que entregou as medalhas aos atletas campeões em várias modalidades, no Ginásio Oyama Pinto, no Campo Limpo.

Ele também destacou o espírito olímpico dos estudantes, que, claro, queriam vencer as competições, mas mostraram vontade maior em participar das provas.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, que representou o prefeito José Ronaldo de Carvalho, elogiou o trabalho realizado pela equipe da Secel e convidou a todos para a edição de 2018.

“A proposta da Olimpíada foi atingida com sucesso, porque por esta quadra, pista de atletismo e piscina passaram o futuro do nosso esporte, tenho certeza disso”, afirmou o secretário.

Medalhista no atletismo, Jonas dos Santos, 12, disse que ficou muito contente com a Olimpíada Estudantil. “Além da competição, a gente fica conhecendo muitas pessoas. Foi bom para quem ganhou e quem não conseguiu medalhas. Em 2018 tem mais”.

No último dia de disputa, atletas buscaram medalhas no judô, karatê, atletismo, natação e vôlei de areia.

Nos esportes coletivos, o Colégio Luiz Viana venceu o torneio classe B masculino de voleibol (15/17 anos) e o Enerstina Carneiro, foi ouro no feminino. Na A (12/14) o campeão foi o Luiz Viana.

No futebol B, o vencedor foi o Colégio João Barbosa e os torneios de handebol os primeiros lugares foram o Colégio Criativo, na feminino A e o Padre Ovídio na masculino A.

Na categoria B, no handebol, o Safra venceu o torneio na B feminino e o Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães foi vitorioso na B masculino.