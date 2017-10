Feira de Santana: “O shopping popular vai ser sucesso”, afirma vereador

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (17/10/2017), o vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira, PPL) parabenizou os colegas Marcos Lima (PRP) e Roberto Tourinho pelos discursos em defesa dos camelôs da cidade. O edil, na oportunidade, destacou a construção do Centro Comercial Popular, no Centro de Abastecimento, e afirmou que o empreendimento irá proporcionar melhores condições e trabalho para os trabalhadores informais do município.

“O shopping popular vai ser sucesso. Só precisamos saber quanto irá custar o espaço para os comerciantes poderem se instalar para vender seus produtos. Também precisamos que o local ofereça segurança, organização e limpeza, o que não tem existido no Centro de Abastecimento”, pontuou.