Feira de Santana: “O Governo do Estado parece que acordou para a vida”, afirma vereador José Carneiro

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (24/10/2017), o presidente do Legislativo feirense, José Carneiro Rocha (PSDB) destacou o anuncio de reajuste salarial para os policiais militares e professores da rede estadual de educação. O edil lamentou que as demais categorias não tenham contempladas com a medida anunciada pelo Governo do Estado.

“O Governo do Estado parece que acordou para a vida e finalmente anunciou aumento salarial para os servidores públicos da segurança e educação. Mas, esse aumento vai ficar restrito apenas a essas classes. Eu quero acreditar que o governador venha se sensibilizar e conceder aumento salarial às demais categorias, que também são dignas e merecedoras de um reajuste”, afirmou.

Em aparte, o vereador Alberto Nery (PT) afirmou que os sindicatos representantes das demais categorias de servidores públicos do Estado não se manifestaram em torno da reivindicação de reajuste. “Não vi os representantes dos sindicatos dos trabalhadores estaduais reivindicarem aumento de salário para as suas categorias”, afirmou.

O edil criticou a declaração do colega, afirmando a necessidade de maior representação das entidades sindicalistas em prol da conquista de melhorias e garantia dos direitos dos trabalhadores.

Centro de Convenções

Ainda no uso da tribuna, o presidente da Casa lamentou o abandono das obras de construção do Centro de Convenções de Feira de Santana. “O nosso município mendiga há mais de 20 anos um Centro de Convenções. Já em Salvador, o prefeito e o governador do Estado brigam para construir o Centro de Convenções da capital. Quem dera o Estado enxergasse Feira de Santana como a segunda maior cidade do interior e construísse o tão sonhado Centro de Convenções. Governador, o povo de nosso município lhe dará a resposta”, finalizou.