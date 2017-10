Feira de Santana: novo CMDI vai ampliar o atendimento mensal de 8 para 10 mil usuários

Com recursos da ordem de R$ 1.061.137,37 mi, o novo Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI) Dr. Eugênio Laurine será entregue à população dentro de dez meses. O equipamento, situado no bairro da Baraúnas, é concebido para funcionar como uma clínica multiuso, e será administrado pela Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

A ordem de serviço para o início da obra foi autorizada na tarde desta terça-feira (03/10/2017), pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, que enfatizou a importância dos recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Irmão Lázaro para a execução do projeto.

O novo CMDI será composto por três pavimentos, um elevador e totalmente climatizado para oferecer maior conforto aos seus usuários. Contará com quatro salas de ultrassom, uma sala de raios x, uma de mamografia, uma de densitometria, dois consultórios médicos, uma sala de endoscopia, uma sala de recuperação pós-anestésico, uma sala de Eco cardiograma, uma sala de eletrocardiograma, espaço para guardar objetos, almoxarifado, dois sanitários no térreo, laboratório de processamento de filmes.

Especialidades

O projeto, fruto de compromisso de campanha firmado pelo prefeito José Ronaldo, em 2016, contempla salas para especialidades médicas como neurologia, urologia e cardiologia, e será capacitado para ampliar o seu atendimento de 8 para 10 mil pessoas/mês.

A presidente da Fundação Hospitalar, Gilberte Lucas, assegurou que a instituição “está focada na aquisição de novos equipamentos que vão garantir dinamismo e qualidade nos exames realizados para a comunidade neste novo CMDI”.

O ato, prestigiado por vários segmentos da sociedade feirense, contou com as presenças da secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, do presidente da Câmara Municipal, José Carneiro, vereadores Isaías dos Santos (Isaías de Diogo), Aldney Bastos (Neinha), Gilmar Amorim, Fabiano Nascimento de Souza (Fabiano da van), Cadmiel Pereira, Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo), Luiz Augusto de Jesus, o suplente de deputado federal Zé Chico, além de várias lideranças comunitárias das Baraúnas.