Feira de Santana: “Nossa cidade está um verdadeiro canteiro de obras”, elogia vereador

O vereador Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM), durante discurso na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (10/10/2017), parabenizou o prefeito José Ronaldo de Carvalho pelos constantes investimentos em melhorias realizados em diversos bairros e distritos de Feira de Santana. Para o edil, o gestor conduz a administração municipal com compromisso e responsabilidade.

“Estive visitando alguns pontos da cidade e pude conferir a execução de obras em diversos bairros como Fraternidade, Conceição, Jardim Cruzeiro, Rua Nova, dentre outros. A crise que o nosso país vem enfrentando não chegou na gestão do prefeito José Ronaldo e a nossa cidade é um verdadeiro canteiro de obras. Parabéns ao prefeito”, parabenizou.

Carlito atribui o crescimento econômico do município às ações do Governo Municipal. “Podemos afirmar que a gestão do prefeito é de prestação de serviços à população com a realização de serviços de pavimentação, infraestrutura, iluminação pública, dentre outras, que contribuem para o desenvolvimento de nosso município. Feira de Santana vem experimentando um pico de crescimento graças à gestão comprometida”, avaliou.