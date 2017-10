Feira de Santana: “Não podemos confiar no que Rui Costa promete em campanha política”, afirma vereador José Carneiro

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta quarta-feira (25/10/2017), o presidente do Legislativo feirense, José Carneiro Rocha (PSDB), cobrou do governador do Estado, Rui Costa, a continuidade da obra de construção do Centro de Convenções de Feira de Santana. O edil, dirigindo-se ao deputado estadual José Neto (PT), que visitou a Casa nesta manhã, afirmou que o governador deveria dedicar ao município a mesma atenção que destina à capital.

“O prefeito de Salvador e o governador da Bahia estão brigando para ver quem vai construir o Centro de Convenções da capital, que custará R$ 120 milhões. Deputado Zé Neto, em nome de Feia de Santana, convença o governador Rui Costa a investir R$ 10 milhões para a construção do tão sonhado Centro de Convenções de Feira de Santana, que foi anunciado no governo de Paulo Souto e encontra-se até hoje emperrado”, afirmou.

Em aparte, o vereador Alberto Nery (PT) informou que a obra permanece parada em virtude da ausência de documento de propriedade da área emitido pela Prefeitura Municipal. “O prefeito quer que o governo do Estado faça uma permuta com a área da Usina de Algodão, que até hoje não se revolveu e, em função disso, a obra está parada. Se esse documento não sair, o governo não tem como dar seguimento às obras”, explicou.

Para o presidente José Carneiro, a informação não procede. “Isso não é verdade. A verdade é que o Governo do Estado não se empenhou e não fez absolutamente nada pela construção do Centro de Convenções de Feira de Santana. Nós feirenses atribuímos a falta de compromisso do Governo do Estado para com esse Município. Cadê o hospital geral que Rui Costa prometeu na campanha dele? A gente não pode confiar no que Rui Costa promete em campanha”, finalizou.