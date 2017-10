Feira de Santana: mulher deve ter atenção a documentos para exame gratuito contra câncer de mama

Documentos pessoais, o cartão do SUS, a guia amarela e o CISMAMA, preenchido pelo médico ou enfermeiro da unidade. São esses os documentos necessários para que as mulheres possam solicitar o exame preventivo contra o câncer de mama, durante o período da campanha Outubro Rosa, promovida pela Prefeitura de Feira de Santana.

Durante todo este mês, os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão intensificando os trabalhos de conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama através de palestras, atividades lúdicas e oficinas; bem como os atendimentos individuais.

De acordo com a enfermeira técnica em Saúde da Mulher, Alessandra Magalhães, durante esse período, as mulheres entre 50 a 69 anos serão encaminhadas para realizar a mamografia nas unidades prestadoras.

Os atendimentos poderão ser feitos no Hospital D. Pedro de Alcântara, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI) e no Ceparh (Centro de Pesquisa em Reprodução Humana). Não haverá a necessidade de o cidadão agendar exames pela Central Municipal.

“Para ser submetida ao exame, a paciente deve ter em mãos os documentos necessários”, afirma a enfermeira. O acesso aos exames no HDPA e no Ceparh será disponibilizado a partir do dia 11 de outubro.

Programação

Desde o início do mês balões nas cores rosa e azul enfeitam as unidades de saúde e despertam a atenção para o importante assunto: a prevenção aos cânceres de mama e da próstata. As campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), neste mês e no próximo.

As atividades alusivas ao Outubro Rosa e Novembro Azul foram abertas com a realização da I Corrida Pink and Blue, na avenida Noite Cerqueira, no último domingo, 1º de outubro. Dando sequência, as ações serão desenvolvidas nas unidades da rede municipal de saúde.

Entre as atividades já programadas, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Dispensário Santana promove na quinta-feira (05/10/2017), na Praça do CEU (Centro de Esportes Unificados), às 14 horas, palestra sobre alimentação saudável e a importância da atividade física; alongamento, e solicitação de exames de mamografia.