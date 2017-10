Feira de Santana: moradores do Bairro Fraternidade comemoram anúncio de uma praça esportiva

Os moradores do conjunto Fraternidade comemoraram, na manhã desta segunda-feira (02/10/2017), o anúncio do início das obras de uma grande praça esportiva, localizada entre as ruas do Telégrafo e a Regina Régis, cujo projeto arquitetônico vai promover um salto qualitativo no aspecto urbano da comunidade.

Prevista para ser entregue dentro de 120 dias, o equipamento público será dotado de um minicampo de futebol com alambrado, áreas para a prática de atividades esportivas e recreativas, uma pista de cooper margeando todo o espaço, um parque infantil, jardim com bancos, um pergolado, mesas de jogos e um passeio.

Ao dar a ordem de serviço para o começo das obras, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, cercado por dezenas de moradores que acorreram ao canteiro de obras para prestigiar o ato, ressaltou a importância do caráter social envolvido no projeto.

Cumprindo compromisso

“Em uma reunião que mantivemos com vários moradores desta localidade, dei a minha palavra de que faria esta grandiosa obra, que peço para que todos vocês, após recebê-la com todos os seus equipamentos novos, se unam para preservar”, enfatizou Ronaldo.

O ato contou com as presenças dos vereadores Cadmiel Pereira e Gilmar Amorim, o suplente de deputado federal, Zé Chico, o diretor do Departamento de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, José Braga Neto, além de lideranças comunitárias.