Feira de Santana: missa e festa do Vaqueiro mudam a rotina no distrito de Jaguara

José Carlos do Vale, o Zezé da Boca da Mata, tem 77 anos. Nunca ficou de fora de uma Missa do Vaqueiro, no distrito de Jaguara, a 30 quilômetros de Feira de Santana. Nesse domingo, (01/10/2017), o experiente vaqueiro mais uma vez marcou presença na parte religiosa da tradicional festa, que muda completamente a rotina do pacato lugar.

Vaqueiros – encourados ou não – e amazonas de toda a região seguiram para a sede de Jaguara em direção à frente da igreja católica local, para participar de mais uma Missa do Vaqueiro. “Eu amo essa festa. Nossa rotina muda completamente com essa multidão que quer ver a festa. Pra gente é ótimo”, salienta Rosângela Pereira, moradora da sede de Jaguara.

E de fato muda mesmo a rotina do distrito. Nas ruas o vai e vem de pessoas, veículos e, é claro, cavalos é grande. “Sou daqui e moro em Feira, mas durante a festa tenho que bater meu ponto aqui. É legal ver que a festa anima todo mundo”, diz a estudante Samara Santana.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, como faz há muitos anos, prestigiou a tradicional festa local. “A Festa do Vaqueiro de Jaguara é uma das mais antigas do município e nós reconhecemos sua grandiosidade e importância ao inseri-la no calendário oficial de festejos municipais”, lembrou.

O deputado estadual Carlos Geilson, além de secretários municipais e vereadores de Feira de Santana estiveram em Jaguara neste domingo.

A parte profana da festa prosseguiu durante à tarde e invadiu a noite, no palco montado no campo de futebol do distrito. Apresentações de Asa Filho e banda Chapéu de Couro, Beto Filho, Seu Maxixe, Sela Vaqueira e Martinha & Lu.