Feira de Santana: mais cinco associações recebem equipamentos do Feira Produtiva

A doação de equipamentos vai impulsionar as atividades e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, através da economia solidária, em mais cinco associações feirenses contempladas com a parceria do programa Feira Produtiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso). O material foi entregue pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho aos representantes das entidades, na manhã desta segunda-feira (02/10/2017), durante ato realizado na sede da secretaria.

Ao assinar os convênios com as entidades e entregar os equipamentos, o prefeito José Ronaldo observou que com estas novas doações a Prefeitura já está atendendo a 20 associações, tanto da zona urbana quanto rural. E informou que a meta é chegar a 28 projetos contemplados dentro do programa de economia solidária.

O secretário da Sedeso, Ildes Ferreira, explica que o programa Feira Produtiva segue a determinação e compromisso do Governo Municipal de promover a geração de trabalho e renda para as comunidades mais carentes. Ele observa que como ponto peculiar da iniciativa está o atendimento a toda a cadeia produtiva, desde a capacitação dos associados para produzir, formar preço até comercializar.

Para os representantes das associações contempladas com o programa, o dia foi de festa, motivado pela expectativa de aceleração das atividades dos cooperados. “Só temos é que agradecer a Deus e ao prefeito José Ronaldo pela sensibilidade em manter o programa e ao secretário da Sedeso, Ildes Ferreira, e a equipe do Feira Produtiva, pela atenção e ensinamento, além de estimular a integração”, frisou o agricultor Francisco de Jesus Rodrigues, mais conhecido como Dinho do Caroá, da Associação Comunitária Floristas de Feira de Santana, uma das beneficiárias com os equipamentos para plantio e irrigação de canteiros de flores.

Também foram assinados convênios destinando equipamentos específicos para as respectivas áreas de produção a Associação Tecer Arte, de Tanquinho de Humildes, com máquinas de costura. Já a Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê recebeu equipamentos para salão de beleza, desde corte e escova, manicure e pedicure, maquiagem e passagem.

Enquanto isso, a Associação dos Moradores do Tanquinho recebeu equipamentos para fábrica de costura. E, por sua vez, o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Social foi contemplado com a doação de ferramentas e equipamentos que vão impulsionar as atividades de reciclagem de equipamentos tecnológicos, a exemplo de sucatas de computadores, celulares e televisores, além de promoverem cursos de informática gratuitos para a comunidade, conforme explica Júlio César Santos, um dos coordenadores da entidade.