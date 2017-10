Feira de Santana: laboratório IHEF é eleito melhor do interior do estado

O IHEF Laboratório acaba de conquistar o ouro no prêmio Benchmarking na categoria Laboratório do Interior. A empresa foi escolhida por um júri composto por mais de 80 profissionais do segmento, entre médicos, autoridades e gestores nas áreas pública e privada.

A empresa garantiu ainda o segundo lugar (prata) na categoria Compliance em Laboratório do Interior, atestando o esforço de gestão do Grupo Meddi em práticas éticas na gestão da marca.

“O IHEF é uma referência em Feira de Santana e essa relação de confiança com o paciente em mais de 30 anos de história foi decisiva para este prêmio, que mostra a sensibilidade do júri ao entender nossa parceria com os feirenses e moradores das cidades vizinhas que nos escolhem todos os dias”, comemora Dr. Marcus Machado, diretor técnico da unidade.

Esse é o quarto ano que o IHEF Laboratório participa da premiação, que analisa cases de diversas empresas do segmento de saúde em todo o estado.